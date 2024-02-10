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Антонов: РФ считает важным не допустить разрастания нацизма на Украине

Россия считает как никогда важным не допустить распространения нацистской идеологии на Украине и забвения подвига советского народа в борьбе с "коричневой чумой", заявил посол в РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на посвященном Дню дипломатического работника приеме.

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