Антонов: РФ считает важным не допустить разрастания нацизма на Украине

Россия считает как никогда важным не допустить распространения нацистской идеологии на Украине и забвения подвига советского народа в борьбе с "коричневой чумой", заявил посол в РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на посвященном Дню дипломатического работника приеме.