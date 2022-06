Создатели Escape from Tarkov анонсировали Escape from Tarkov Arena, Эшли в ремейке Resident Evil 4 рисовали с модели Эллы Фрейи, GameSpot раскрыл подноготную Abandoned, геймплей Call of Duty: Modern Warfare II (2022) покажут на Summer Game Fest, 9 июня стартует первый сезон .