В Челябинске неизвестные повредили водоотводную сеть в Ленинском районе

Вандалы повредили временную водоотводную сеть, оборудованную в Ленинском районе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Ленинском районе областного центра фиксируется существенное снижение воды в районе улиц Энергетиков и Кронштадская.
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