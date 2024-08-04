В Челябинске неизвестные повредили водоотводную сеть в Ленинском районе

Вандалы повредили временную водоотводную сеть, оборудованную в Ленинском районе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Ленинском районе областного центра фиксируется существенное снижение воды в районе улиц Энергетиков и Кронштадская.