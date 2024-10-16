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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Svetlana Yamashkina
    https://masterok.livejournal.com/5555894.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewRepost«Скажите спасибо,...
  • Evgenija Palette
    Имперским амбиций... имперских амбиций... Не сомневайтесь... А вы как были холопами, так и ОСТАЛИСЬ. ТЕПЕРЬ - АМЕРИКА...«Русские – не чмо...
  • Evgenija Palette
    Да и ВЫПУСКАТЬ надо хорошо посмотреть. А то - пусть "воспитывается" здесь. В местах "не столь отдаленных"... Меньше г...Надо ли их выпуск...

«Русские – не чмобики, а страшная орда» – недобитый в «контрнаступе» миномётчик ВСУ

«Русские – не чмобики, а страшная орда» – недобитый в «контрнаступе» миномётчик ВСУ

Политнавигатор Артподготовка перед прошлогодним контрнаступлением ВСУ производила впечатление того, что впереди будет лишь выжженная земля до самого Токмака, однако русские отлично подготовились и выдержали удар.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Вьетнамцы тоже победили США. просто дома и джунгли помогают. У нас - наши дремучие леса с лешими
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6 час.
Анатолий Рябенко
Страны Европы по  одиночке на Россию не наскакивали. Всегда только скопом всех стран континента. А при СВО Россия защищается от всей Европы с её вооружением, с морочащими свои головы генералами и мировым гегемоном США. И для них что то опять не так. Мечта не осуществилась. Кто виноват? Дурость, глупость, вонь английская, гордость рубашки рвать пупы царапать. И в то же время без России им не прожить. Этого страны Европы и США не понимают и никогда не поймут. Россия закроет границы и прекратит поставки всего. Вот тогда Европа с США погибнут. Россия в СВО ПОБЕДИТ и страны Европы на коленях будут умолять Россию о помощи. А это уже не решаемый вопрос для Европы.
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3 час.
Evgenija Palette
Имперским амбиций... имперских амбиций... Не сомневайтесь... А вы как были холопами, так и ОСТАЛИСЬ. ТЕПЕРЬ - АМЕРИКАНСКИМИ...
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2 час.

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