«Русские – не чмобики, а страшная орда» – недобитый в «контрнаступе» миномётчик ВСУ

Анатолий Рябенко

Страны Европы по одиночке на Россию не наскакивали. Всегда только скопом всех стран континента. А при СВО Россия защищается от всей Европы с её вооружением, с морочащими свои головы генералами и мировым гегемоном США. И для них что то опять не так. Мечта не осуществилась. Кто виноват? Дурость, глупость, вонь английская, гордость рубашки рвать пупы царапать. И в то же время без России им не прожить. Этого страны Европы и США не понимают и никогда не поймут. Россия закроет границы и прекратит поставки всего. Вот тогда Европа с США погибнут. Россия в СВО ПОБЕДИТ и страны Европы на коленях будут умолять Россию о помощи. А это уже не решаемый вопрос для Европы.