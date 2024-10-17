Путешественник взбудоражил Интернет после инцидента в аэропорту с незнакомцем

В социальных сетях разгорелся скандал после того, как иностранная туристка рассказала о шокирующем инциденте в аэропорту, который заставил ее усомниться в безопасности своих личных данных во время путешествия.
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