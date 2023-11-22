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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу призвал уважать судей: «Ошибки есть, мы все люди. Это часть игры, в этом ее красота»

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу призвал уважать судей: «Ошибки есть, мы все люди. Это часть игры, в этом ее красота»

Постекоглу получил первую желтую карточку в тренерской карьере во время матча между «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:4), в котором судья Майкл Оливер удалил двоих игроков «шпор».

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