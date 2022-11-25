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Софья Шевченко: «У нас нет сейчас международных соревнований, за это время танцоры приобретут опыт и вернутся взрослыми, скатанными парами»

Российская фигуристка Софья Шевченко, ранее выступавшая в танцевальном дуэте с Игорем Еременко, считает, что смена поколений пойдет на пользу российским танцам на льду.

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