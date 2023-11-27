Рекордное число боксёров участвует в Республиканском турнире на призы Серика Сапиева в Караганде

В Караганде проходит ХI Открытый республиканский турнир на призы чемпиона ХХХ летних Олимпийских игр, обладателя кубка Вэла Баркера заслуженного мастера спорта РК Серика Сапиева среди юношей 14–15 лет, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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