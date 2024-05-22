Массовая драка со стрельбой в Москве: задержаны семь человек

В Москве задержаны семь активных участников конфликта с поножовщиной и стрельбой на Медынской улице, в результате которого двое получили ножевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
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