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Массовая драка со стрельбой в Москве: задержаны семь человек

Массовая драка со стрельбой в Москве: задержаны семь человек

В Москве задержаны семь активных участников конфликта с поножовщиной и стрельбой на Медынской улице, в результате которого двое получили ножевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

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