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Домашний «Байкал» из того, что растет на даче: летом варю основу, а зимой просто добавляю газировку

Домашний «Байкал» из того, что растет на даче: летом варю основу, а зимой просто добавляю газировку

В конце лета и начале осени на даче становится так много зелени, что мята, мелисса, эстрагон и смородиновый лист просятся в переработку.

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