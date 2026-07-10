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В борьбе за покупку «Сиэтл Сихокс» осталось две группы инвесторов

В процессе продажи «Сиэтл Сихокс» определились два основных претендента на приобретение клуба. Одну группу возглавляют миноритарный владелец «Бостон Селтикс» Адитья Миттал и бывший управляющий клуба Уик Грусбек.

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