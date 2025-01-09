Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

Telegraph: женщина из Африки родила в лодке с 60 мигрантами на пути в Испанию

Telegraph: женщина из Африки родила в лодке с 60 мигрантами на пути в Испанию

Женщина из Африки родила прямо в резиновой лодке, где кроме нее были более 60 мигрантов.The Telegraph сообщает, что мигранты плыли в сторону Канарских островов к Испании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх