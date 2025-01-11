Депутат Брянской областном думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.
Депутат Иванов заподозрил Поклонскую в неоязычестве
Комментарии
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Traveller
А что, Россия теперь стала клерикальным государством со строго монорелигией? И является гр. Медведев Д. блогером?
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19 час.
ВА
Владимир Андреев
Что за хрень,граждане депутаты? Вам больше нечего обсудить?
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18 час.
Ф
Фил
По Поклонской давно психушка плачет.
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15 час.
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