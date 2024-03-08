Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не уважает главу США Джо Байдена.
Трамп: Путин начал СВО на Украине из-за отсутствия уважения к Байдену
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Валерий Попов
ОДА США Валерий Баталов Когда-то статуя Свободы была Светочем демократии в Америке. Теперь она, увы, с факелом в руке стала символом США – как поджигателя войны... Довольно, хватит лицемерить И поджигать, и разорять, И, может, Байден, старый мерин, Уйти вам надо отдыхать? Вы извратили постулаты, Подмяли мир весь под собой… Какие, к чёрту, демократы? – Кровавый, гангстерский разбой! Бомбили сербов и Кадаффи, В Афгане начали войну, Хусейна вздёрнули в Ираке, Залив там кровью всю страну. Берёте в долг – не отдаёте, Чужие грабите счета И говорите, что в расчёте, Что возвратить уже – тщета. Вы не подсудны как ответчик – Судей купили с требухой, – Ворюга… фальшивомонетчик, Жандарм бездушный мировой. Вам наплевать на безопасность – Его Совет и на ООН. Вам хаос нужен и напрасно Вас лижут «Ливер» и Макрон. Вы – новобесы, содомиты, Служа усердно сатане, Как кровопийцы и бандиты, Разбогатели на войне!.. За мировую власть, господство Готовы вы, как паразит, На подлость, всякое уродство, Включая травлю и «ковид». И только в горле кость – Россия, Москва стоглавая с Кремлём, Её соборы вековые, Девиз: Своим идти путём! В её несметные богатства Вам только б руку запустить… Её б вам недра и пространства, А русских можно всех изжить! И вот вы Каина взрастили – И Украина за алтын – Как моська, лает на Россию, За вас воюет «сукин сын»! Но Русь идёт своей дорогой – Истории незыблем ход. Россия чтит заветы Бога И вам предъявит вскоре счёт. Народы на Земле прозреют, Кровавый ваш сорвут венец, От сатаны, от зла сумеют Освободиться наконец. Народы на Земле проснутся – прозреют Сорвут с той статуи венец, От сатаны все отвернутся, вас, от зла сумеют Империи его придёт конец. 8-10.10.22
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6 час.
ВП
Владислав Петряев
Здорово, системно всё изложено, направленно точно!
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5 час.
ВМ
Владимир Минаков
Предвыборная фантазия Трампа - войны великие страны из-за неуважения к руководству иной страны не начинают. Просто пиндосы, не особо напрягаясь, решили удавить основного союзника Китая, главного конкурента им на мировой арене. То, что погибла страна и сотни тысяч её граждан, разрушена её экономика - судьба индейцев шерифа не волнует. Главное задание - обескровить Россию, сдержать мощный поступательный ход её развития ( а по плану - вообще развалить страну и, как в лихие 90-е, грабить её ресурсы). Да облом вышел. Теперь ищут фундамент, на котором построить обоснование своих провалов "неуважение"... Да нафиг он кому сдался, этот ходячий Альцгеймер...
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4 час.
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