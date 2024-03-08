Трамп: Путин начал СВО на Украине из-за отсутствия уважения к Байдену

Валерий Попов

ОДА США Валерий Баталов Когда-то статуя Свободы была Светочем демократии в Америке. Теперь она, увы, с факелом в руке стала символом США – как поджигателя войны... Довольно, хватит лицемерить И поджигать, и разорять, И, может, Байден, старый мерин, Уйти вам надо отдыхать? Вы извратили постулаты, Подмяли мир весь под собой… Какие, к чёрту, демократы? – Кровавый, гангстерский разбой! Бомбили сербов и Кадаффи, В Афгане начали войну, Хусейна вздёрнули в Ираке, Залив там кровью всю страну. Берёте в долг – не отдаёте, Чужие грабите счета И говорите, что в расчёте, Что возвратить уже – тщета. Вы не подсудны как ответчик – Судей купили с требухой, – Ворюга… фальшивомонетчик, Жандарм бездушный мировой. Вам наплевать на безопасность – Его Совет и на ООН. Вам хаос нужен и напрасно Вас лижут «Ливер» и Макрон. Вы – новобесы, содомиты, Служа усердно сатане, Как кровопийцы и бандиты, Разбогатели на войне!.. За мировую власть, господство Готовы вы, как паразит, На подлость, всякое уродство, Включая травлю и «ковид». И только в горле кость – Россия, Москва стоглавая с Кремлём, Её соборы вековые, Девиз: Своим идти путём! В её несметные богатства Вам только б руку запустить… Её б вам недра и пространства, А русских можно всех изжить! И вот вы Каина взрастили – И Украина за алтын – Как моська, лает на Россию, За вас воюет «сукин сын»! Но Русь идёт своей дорогой – Истории незыблем ход. Россия чтит заветы Бога И вам предъявит вскоре счёт. Народы на Земле прозреют, Кровавый ваш сорвут венец, От сатаны, от зла сумеют Освободиться наконец. Народы на Земле проснутся – прозреют Сорвут с той статуи венец, От сатаны все отвернутся, вас, от зла сумеют Империи его придёт конец. 8-10.10.22