Высокий сезон: продолжение «Игры в кальмара» и новинка от создателя «Паразитов»

В июне начинается «Высокий сезон» — экшен-драма, снятая режиссером «ЮЗЗЗ» во Вьетнаме, о том, куда приводит любовь в мире больших денег и преступных связей, которая разыграется на фоне солнечного побережья.
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