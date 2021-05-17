На юге Красноярского края полицейские за несколько часов нашли пропавшего ребенка

Полицейские МО МВД России «Шушенский» в течение нескольких часов нашли пропавшего школьника. Накануне в дежурную часть межмуниципального отдела обратился житель с.

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