Самойлова впервые вышла в свет после скандала со стрельбой Джигана

Оксана Самойлова удивила публику на показе Balenciaga в Париже, появившись в микрошортах и топе. Выход стал первым после скандала со стрельбой Джигана 23 сентября.
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