В Смоленской области дорожные полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Питбайк – игрушка или угроза? Выбор за родителем»

Сегодня дорожные полицейские и член Общественного совета при УМВД России по Смоленской области Кирилл Мальчиков в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» провели в селе Печерск профилактическое мероприятие, основной целью которого стало разъяснение правил эксплуатации питбайков.
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