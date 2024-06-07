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Ученые выявили продукт, вызывающий преждевременное старение

Ученые выявили продукт, вызывающий преждевременное старение

Употребление большого количества мяса может ускорить биологическое старение организма. Об этом сообщает медицинский Телеграм-канал «Мурашко по коже» со ссылкой на исследования генетиков и биологов из Шотландии и Германии.

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