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Царьград

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Пользу свиного холодца признали эксперты "Национальных проектов России"

Пользу свиного холодца признали эксперты "Национальных проектов России"

Свиной холодец – это не только деликатес, но и ценное для здоровья блюдо, об этом сообщают администраторы группы соцсети "ВКонтакте" "Национальные проекты России".

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