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Кино: Какая травма заставила внука Александра Збруева забыть о детской мечте, и Почему он боится актрис: Пётр Фёдоров

Кино: Какая травма заставила внука Александра Збруева забыть о детской мечте, и Почему он боится актрис: Пётр Фёдоров

На счету этого актёра больше 80 работ в фильмах и сериалах. Он прославился благодаря съёмкам в молодёжном телесериале «Клуб», где сыграл роль Данилы, а после были «Перевал Дятлова», «Обитаемый остров», «Россия 88» и множество других проектов.

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