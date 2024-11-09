«Ливерпуль» и «Астон Вилла» обменивались голами в 7 из 9 последних матчей. 1.65 – обе забьют

«Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в 11-м туре АПЛ. Команда Арне Слота – явный фаворит за 1.48. На гостей предлагается коэффициент 6.
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