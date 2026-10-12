Заявление президента США, призвавшего Зеленского наконец-то провести выборы, не на шутку встревожило и киевский режим, и его европейских союзников, тут же бросившихся защищать своего украинского протеже.
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