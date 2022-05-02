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Диетолог Комова: свежие грибы замедляют процессы старения и укрепляют кости

Диетолог Комова: свежие грибы замедляют процессы старения и укрепляют кости

Регулярное употребление грибов в жареном или запеченном виде способно восполнить нехватку витамина D, укрепить костные ткани, избавиться от мелких морщин и замедлить процессы старения, сообщила порталу Eat This Not That! врач-диетолог Натали Комова.

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