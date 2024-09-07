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Юрист из Москвы требует от Валерии Чекалиной вернуть ₽2 млн за обман с курсами по личностному росту

Юрист из Москвы требует от Валерии Чекалиной вернуть ₽2 млн за обман с курсами по личностному росту

Юрист из Москвы, Ани Багдасарян, подала иск в суд на блогера Лерчек из-за обмана на сумму в 2 млн рублей.

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