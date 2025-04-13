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Несекретные материалы

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Молодые украинцы отказались воевать: в пункты мобилизации пришли лишь 500 человек

Молодые украинцы отказались воевать: в пункты мобилизации пришли лишь 500 человек

За два месяца, прошедших с момента публикации постановления о возможности добровольного поступления на службу в ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, контракты с военным ведомством киевского режима заключили менее 500 человек.

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