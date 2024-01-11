В 42 года от рака аппендикса скончался актер из "Людей Икс" Адан Канто

Успешный мексикано-американский актёр умер от онкологического заболевания на 43-м году жизни.Актер Адан Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и сериале "Нарко", умер в возрасте 42 лет.
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