Россия вновь стала лидером поставок урана в США

Сергей С

Если вы чего не понимаете,то лучше помолчите, и тем более не стоит пинать для красного словца Советский Союз .Когда у вас для огромной изготовившейся армии логистика по уши занята маршрутами вагонов с личным составом ,вооружением и боеприпасами ,то встречные составы - "самое нужное" в этот момент))