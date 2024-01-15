В ноябре 2023 года Россия впервые стала главным поставщиком урана в США. По прошествии 11 месяцев прошлого года Соединенные Штаты закупили у России урана на максимальную сумму с 2010 года - 96 миллионов долларов.
Россия вновь стала лидером поставок урана в США
Комментарии
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Сергей С
Если вы чего не понимаете,то лучше помолчите, и тем более не стоит пинать для красного словца Советский Союз .Когда у вас для огромной изготовившейся армии логистика по уши занята маршрутами вагонов с личным составом ,вооружением и боеприпасами ,то встречные составы - "самое нужное" в этот момент))
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6 час.
Александр
А где продажа оружия Россией? Из того урана бомбу не сделать никак.Только топливо для АЭС.
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4 час.
Александр
Лучше сам ДДТ вдыхай,чем чушь нести.
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4 час.
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