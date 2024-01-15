Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Александр
    Лучше сам ДДТ вдыхай,чем чушь нести.Россия вновь стал...
  • Александр
    А где продажа оружия Россией? Из того урана бомбу не сделать никак.Только топливо для АЭС.Россия вновь стал...
  • Сергей С
    Если вы чего не понимаете,то лучше помолчите, и тем более не стоит пинать  для красного словца Советский Союз .Когда ...Россия вновь стал...

Россия вновь стала лидером поставок урана в США

Россия вновь стала лидером поставок урана в США

В ноябре 2023 года Россия впервые стала главным поставщиком урана в США. По прошествии 11 месяцев прошлого года Соединенные Штаты закупили у России урана на максимальную сумму с 2010 года - 96 миллионов долларов.

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Комментарии
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Сергей С
Если вы чего не понимаете,то лучше помолчите, и тем более не стоит пинать  для красного словца Советский Союз .Когда у вас для огромной изготовившейся армии логистика по уши  занята  маршрутами  вагонов с личным составом ,вооружением  и боеприпасами ,то  встречные составы - &quot;самое нужное&quot; в этот момент))
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6 час.
Александр
А где продажа оружия Россией? Из того урана бомбу не сделать никак.Только топливо для АЭС.
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4 час.
Александр
Лучше сам ДДТ вдыхай,чем чушь нести.
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4 час.

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