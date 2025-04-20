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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэмерон Пэйн: «Я мог бы заниматься чем-то другим, но вместо этого играю в «Гардене»? Я обязан кайфовать!»

«Никс» уступали «Пистонс» 8 очков в четвертой четверти, но смогли организовать рывок 21:0. 11 очков в последней 12-минутке набрал Пэйн.

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