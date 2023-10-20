Умение США плодить врагов. Пиндостан должен быть разрушен!

У США теперь во врагах: весь мусульманский и арабский мир(из-за Палестины и Израиля), Россия (из-за Украины и многого другого неизменно враждебного нам), Китай (из-за Тайваня) Южная и Латинская Америка(из-за постоянного деструктивного вмешательства в их внутренние дела - попытки переворотов, экономический диктат и прочее) Африка - примерно по тем же причинам, что и Южная Америка.