Диверсионная группа «Грузинский национальный легион» обнаружена на Украине

На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион», члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке, сообщил РИА Новости уполномоченный источник, знакомый с ситуацией.
На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион», члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке, сообщил РИА Новости уполномоченный источник, знакомый с ситуацией.
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