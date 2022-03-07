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Диверсионная группа «Грузинский национальный легион» обнаружена на Украине

Диверсионная группа «Грузинский национальный легион» обнаружена на Украине

На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион», члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке, сообщил РИА Новости уполномоченный источник, знакомый с ситуацией.

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