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Пассажиры столкнулись с новой хитрой ловушкой РЖД: теперь в вагон не впустят даже с билетом

Пассажиры столкнулись с новой хитрой ловушкой РЖД: теперь в вагон не впустят даже с билетом

Пассажиры столкнулись с новой хитрой ловушкой РЖД: теперь в вагон не впустят даже с билетом Евгения КомароваПользователи приложения РЖД выражают недовольство из-за технических сбоев, которые происходят в момент открытия продаж билетов на новую дату летнего сезона.

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