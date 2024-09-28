Зеленский готовится к переговорам с Россией на фоне критической ситуации на Украине – El Pais

Пока израильтяне, разобравшись с террористами из «Хамас», с пугающей эффективностью умножают на ноль лидеров «Хезболлы» в Ливане, Владимир Зеленский проигрывает свой бой и готовится к переговорам с Россией на фоне критической ситуации на Украине, утверждает ведущее испанское издание El Pais.