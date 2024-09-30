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Бизнес журнал. Центр

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Совладелец «Грибной радуги» купил тульский завод антисептиков

Совладелец «Грибной радуги» купил тульский завод антисептиков

Совладелец крупнейшего российского предприятия по производству шампиньонов «Грибная радуга» Александр Удодов через свою подконтрольную фирму «Оптима Инвест» приобрел 100% долей в тульском производителе антисептиков «Трансхим».

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