В Калужской области 31-летний пешеход погиб на ночной дороге

27 сентября в Ферзиковском районе Калужской области произошло смертельное ДТП. По данным полиции, в пятницу в 19 часов 12 минут в районе 35 км автодороги "Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов" 25-летний водитель машины Lada Granta допустил наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, который шел попутно по проезжей части посередине полосы без световозвращающих элементов.