В Донецке произошло отключение 431 трансформаторной подстанции, без электроснабжения остались 76.950 абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в субботу, 29 августа 2026 года.
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Не даёт им спать спокойно мысль о том ,что их послали на хер их же житили ,которые не хотят жить в одном государстве с упырями и вурдулаками !