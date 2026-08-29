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Журнал «Профиль»

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Более 400 подстанций отключилось в Донецке, без света остались 80 тыс. абонентов

Более 400 подстанций отключилось в Донецке, без света остались 80 тыс. абонентов

В Донецке произошло отключение 431 трансформаторной подстанции, без электроснабжения остались 76.950 абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в субботу, 29 августа 2026 года.

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