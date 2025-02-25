Как осужденным найти работу после выхода на свободу?

Для этого их обучают и помогают обрести практические навыки прямо в стенах закрытых учреждений. Сотрудники Комитета уголовно-исполнительной системы столицы показали журналистам «24KZ» работу швейного цеха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии