Похоронили через 80 лет: Казахского солдата, погибшего в ВОВ, предали земле

Останки героя Великой Отечественной войны родные, наконец, смогли захоронить по-человечески.Останки Оразгалии Белюбаева, который отдал жизнь за Великую Победу, предали земле в родном селе Зубаир в Казахстане.
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