«Переукрепление» рубля: стоит ли сейчас торопиться скупать доллары

Покупка доллара при курсе ниже 90 рублей в этом году может показать неплохую доходность, так как курс должен сейчас находиться ближе к уровню 100 рублей, рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в комментарии для Банки.
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