Опрос Szazadveg выявил страх жителей ЕС остаться без электричества

74% жителей Евросоюза (ЕС) опасаются возможного отключения электричества. Об этом говорят результаты опроса, проведенного венгерским исследовательским центром Szazadveg в каждой из 27 стран ЕС, который был опубликован в понедельник, 16 января.
74% жителей Евросоюза (ЕС) опасаются возможного отключения электричества. Об этом говорят результаты опроса, проведенного венгерским исследовательским центром Szazadveg в каждой из 27 стран ЕС, который был опубликован в понедельник, 16 января.
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