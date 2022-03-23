Трэй Янг посмеялся над болельщиками «Никс»: «Я их почти не слышал, не так уж было и шумно»

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг посмеялся над болельщиками «Нью-Йорка», которые активно освистывали его во время матча в «Мэдисон-сквер-гардене» во вторник.

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