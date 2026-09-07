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Украинские call-центры переориентируют на диверсии с привлечением людей

Украинские call-центры переориентируют на диверсии с привлечением людей

Колл-центры Украины переориентируют с финансового мошенничества на диверсии с вовлечением людей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, представитель федеральной пятерки «Единой России» на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова, сообщает 7 сентября РИА Новости.

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