Колл-центры Украины переориентируют с финансового мошенничества на диверсии с вовлечением людей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, представитель федеральной пятерки «Единой России» на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова, сообщает 7 сентября РИА Новости.