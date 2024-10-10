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В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева

В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева

В Нидерландах разблокировали яхту российского музыканта Гарика Сукачева, она уже находится в Турции. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на собеседника из одной из юридических компаний и на данные сервиса по отслеживанию морских судов MarineTraffic.

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