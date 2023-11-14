В восьми городах Архангельской области пройдут бесплатные консультации адвокатов

20 ноября, в рамках Дня правовой помощи, в 8 городах Архангельской области будут организованы бесплатные юридические консультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.
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