Бойтесь дождя 1 августа: отмечается Макринин день

Август начинается с православного и народного праздника в честь святой Макрины. Что особенного в этом дне, каким приметам на Макрину верят и почему в этот день страшатся дождей, читайте на «ФедералПресс».
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