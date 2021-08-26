Самый востребованный российский многоцелевой вертолет станет еще совершеннее

В Сербии планируют приобрести у России два противопожарных вертолета Ка-32. Выбор на нашу винтокрылую машину пал не случайно, так как она значительно превосходит по характеристикам американский вертолет Bell, который сейчас используется Белградом.
В Сербии планируют приобрести у России два противопожарных вертолета Ка-32. Выбор на нашу винтокрылую машину пал не случайно, так как она значительно превосходит по характеристикам американский вертолет Bell, который сейчас используется Белградом.
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