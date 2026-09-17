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Татар-информ

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Врачи БСМП Челнов спасли женщину, сердце которой годами работало на износ

Врачи БСМП Челнов спасли женщину, сердце которой годами работало на износ

Врачи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов спасли женщину, в сердце которой пострадали три клапана.

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