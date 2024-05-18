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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефано Пиоли: «Милан» стал лучшей из «обычных» команд. Мое будущее обсуждают слишком долго, игрокам непросто, когда тренер в такой ситуации»

– Хотя результат слишком суровый, учитывая то, что они всего четырежды пробили в створ, мы не были в достаточной степени сосредоточены на навесах в первом тайме, отвлекались.

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