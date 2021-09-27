Донбасс Сегодня

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Украинский солдат взорвался в Донбассе – штаб ООС

Украинский солдат взорвался в Донбассе – штаб ООС

Командование ВСУ заявило о потерях в Донбассе, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня». «Вследствие подрыва на неизвестном устройстве смертельные ранения получил один наш военнослужащий, его сослуживец получил осколочное огнестрельное ранение.

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