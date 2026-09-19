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Лапорта — о несостоявшемся трансфере Альвареса: «В «Атлетико» строили из себя обиженных. Потом сняли маски»

Лапорта — о несостоявшемся трансфере Альвареса: «В «Атлетико» строили из себя обиженных. Потом сняли маски»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о позиции «Атлетико» во время переговоров по трансферу нападающего Хулиана Альвареса.

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